vie privée : Meta encore condamné avec sa messagerie WhatsApp

En outre, Meta se fondait sur une base juridique erronée «pour son traitement des données personnelles à des fins d’amélioration du service et de sécurité», poursuit dans un communiqué le régulateur, qui donne six mois au groupe californien pour «mettre ses opérations de traitement de données en conformité». Cette sanction se fonde sur des motifs similaires à celle annoncée début janvier qui visait les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Mais la décision précédente reprochait en outre à ces filiales de Meta des manquements liés au traitement des données personnelles à des fins de publicité ciblée, une décision susceptible d’infliger un coup aux revenus publicitaires du groupe. Meta avait toutefois immédiatement annoncé son intention de faire appel et s’était empressé d’ajouter que la sanction n’empêchait pas la publicité ciblée ou personnalisée.