réalité virtuelle : Meta ennuyé suite au rachat d’une app de fitness

Le gendarme américain de la concurrence va examiner l’acquisition de l’app immersive Supernatural valorisée à un demi-milliard de francs.

L’application payante connaît un certain succès auprès des titulaires d’un casque Oculus Quest de Meta (ex-Facebook). meta/supernatural

Le groupe propriétaire de Facebook ne peut plus faire librement ses emplettes. Il doit désormais compter avec la FTC, le régulateur américain du commerce. L’autorité s’inquiète du rachat de Within, l’app immersive de fitness Supernatural pour les casques Oculus Quest. Selon les médias américains, l’opération valoriserait la start-up de Los Angeles entre 400 et 500 millions de dollars, un montant suffisant pour alerter le gendarme du commerce.

Interrogé par le site Protocol, le groupe Meta s’est contenté de déclarations convenues dont «Meta et Within offriront ensemble aux gens de plus grandes expériences et de meilleurs services grâce à cet accord».

Adoubée par Zuck

Cet examen approfondi intervient alors que Meta redouble d’efforts dans le domaine des métavers. Juste avant de dévoiler officiellement Meta, le nouveau nom du groupe Facebook, Mark Zuckerberg avait mis cette application de fitness en vitrine lors de sa présentation. Le lendemain, la société avait annoncé le rachat de Supernatural.

Within a lancé Supernatural en avril 2020 avec pour ambition de faire découvrir la réalité virtuelle à un nouveau type de public qui n’était jusque-là pas intéressé par ce média. À l’exemple de FitXR, les applications de fitness figurent parmi les plus populaires aux côtés de jeux de rythme (type BeatSaber) sur les casques immersifs. Elles exigent généralement de souscrire à un abonnement mensuel payant. Quant au patron Mark Zuckerberg, il avait par le passé invité ses salariés à maintenir leur forme via ce genre d’applications en leur remboursant l’achat du casque Oculus Quest.