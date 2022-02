Metavers : Meta instaure la distanciation sociale entre les avatars

Meta (Facebook), va instaurer une distance minimum entre les avatars dans Horizon, son réseau social en réalité virtuelle, après que des premiers incidents de harcèlement virtuel ont été rapportés.

La nouvelle fonctionnalité, baptisée «Personal Boundary» ou «limite personnelle» empêchera les avatars de s’approcher à l’équivalent de moins d’un mètre les uns des autres, «pour créer plus d’espace personnel pour les gens et éviter plus facilement des interactions non désirées», détaille le communiqué de Meta publié vendredi.