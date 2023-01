Réalité virtuelle : Meta laisse tomber les utilisateurs de son premier casque Quest

C’est par un mail que certains utilisateurs ont appris que les jours de leur casque Meta Quest (ex-Oculus Quest) étaient comptés. L’appareil n’aura plus droit à de nouvelles mises à jour logicielles. Et les acheteurs de ce casque commercialisé en 2019 se verront même privés de fonctions sociales dans Meta Horizon, la version immersive de Facebook. Meta ne se contentera désormais plus que de corrections de failles de sécurité critique, et cela jusqu’en 2024 seulement.

Pour la nouvelle année, ces mêmes utilisateurs de la version 1 du casque Quest avaient été contraints de migrer sur un compte Meta avec une procédure confuse. Pas sûr qu’ils daignent s’offrir, pour plus de 450 fr., la version 2 datant de fin 2020 et qui, malgré un matériel sensiblement différent, n’apporte guère plus de fonctionnalités. Et pas sûr non plus qu’ils se rueront sur la version 3 pressentie pour la fin de l’année alors que le métavers de Meta est toujours en grand chantier.