Réalité mixte : Meta lève le voile sur un casque VR plus performant

Meta (Facebook, Instagram) a présenté mardi un nouveau casque de réalité virtuelle conçu notamment pour des usages professionnels, un an après son changement de nom et l’annonce de sa volonté de construire le métavers. Le Meta Quest Pro, qui peut être commandé mardi pour 1500 dollars (1600 francs en Suisse) et sera livré à la fin du mois, comporte de nombreuses avancées technologiques, censées améliorer la perception des utilisateurs d’être vraiment en présence d’autres personnes.

Reproduction des expressions

Le nouveau casque de réalité mixte en couleur, dont un prototype avait récemment été oublié dans un hôtel, est censé offrir une résolution quatre fois supérieure à celle du Meta Quest 2. Doté d’une nouvelle puce Qualcomm Snapdragon XR2+ épaulée par 12 Go de mémoire vive (contre 6 Go sur le Meta Quest 2), il doit en effet permettre de visionner non seulement des mondes virtuels mais aussi l’environnement réel de l’usager, grâce à cinq caméras haute résolution tournées vers l’extérieur. Cinq autres caméras tournées vers l’intérieur , elles, servent à reproduire les expressions du visage de l’utilisateur sur son avatar dans l’univers virtuel qu’il fréquente, lors d’une réunion avec des collègues par exemple. «Si quelqu’un sourit ou s’il fronce les sourcils (…) son avatar doit pouvoir l’exprimer», a détaillé le fondateur et patron de Meta, Mark Zuckerberg, lors de Connect, une journée de conférence en ligne organisée pour présenter les progrès de la société dans les technologies et services de réalités virtuelle (VR), augmentée (AR) et mixte (MR).