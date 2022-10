Réseaux sociaux : Meta met en garde contre les applis piégées qui volent les mots de passe

Meta a annoncé vendredi qu’un million d’utilisateurs de Facebook ont téléchargé ou utilisé des applications mobiles d’apparence innocente mais conçues pour voler leur mot de passe d’accès au réseau social. «Ces applis étaient présentes sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple et se faisaient passer pour des outils d’édition de photos, des jeux, des VPN et d’autres services», détaille Meta dans un communiqué.

Ciblage indifférencié

Depuis le début de l’année, la maison mère de Facebook et Instagram ont identifié plus de 400 applications «malveillantes», disponibles sur les smartphones opérés par iOS (Apple) et Android (Google). Une fois téléchargées et installées sur le téléphone, ces applications piégées demandaient aux utilisateurs d’entrer leurs identifiants Facebook pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités.