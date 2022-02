Réseaux sociaux : Meta: moins d’utilisateurs sur Facebook et profits en recul

Les usagers de Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont stagné au 4e trimestre. L'action de la société dégringolait de 22% dans les échanges après-Bourse.

C'est un constat sans précédent pour Meta, la maison mère de Facebook et Instagram: le nombre d’utilisateurs de ses plateformes a stagné en fin d’année et son bénéfice net a baissé au quatrième trimestre. Au 31 décembre 2021, 2,8 milliards de personnes fréquentaient l’un de ses quatre services (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp) au moins une fois par jour et 3,6 milliards au moins une fois par mois. Des chiffres en légère augmentation sur un an, mais quasi équivalents à ceux du troisième trimestre.