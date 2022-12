réalité virtuelle : Meta prêt à tirer un trait sur l’app de fitness vedette

Le groupe Meta menace de ne plus boucler l’acquisition de Within Unlimited, le studio qui édite «Supernatural», une populaire application de fitness sur les casques de réalité virtuelle. Devant un tribunal américain, le patron Mark Zuckerberg a déclaré selon l’agence Reuters que devenir propriétaire de Within Unlimited n’était «pas si important» pour les ambitions de Meta. Il a affirmé que l’objectif premier était de s’en servir pour créer des outils de communication et une plateforme pour les applications de différents développeurs.