Facebook : Meta renonce au projet de monnaie numérique lancé via l’association Diem

L’échec des discussions menées avec les autorités américaines a fait échouer le projet de monnaie numérique de Facebook.

L’association Diem, qui pilote le projet de monnaie numérique lancé par Facebook (Meta), va se démanteler et vendre pour 182 millions de dollars (168,76 millions de francs) ses droits de propriété intellectuelle et d’autres actifs à la société Silvergate Capital Corporation.

Les discussions ont achoppé

«Dès le départ, le projet Diem a cherché à exploiter les bénéfices de la technologie de la blockchain pour concevoir un système de paiement meilleur et plus inclusif», a souligné Stuart Levey lundi. L’association est parvenue à construire et tester un système de paiements basé sur la technologie faisant aussi fonctionner le bitcoin, qui inclue des garde-fous contre son utilisation par des criminels, a-t-il affirmé.

Parallèlement, «nous avons activement recherché les commentaires des gouvernements et des régulateurs du monde entier, et le projet a considérablement évolué et s’est amélioré en conséquence», a relevé le responsable. Mais les discussions ont finalement achoppé et «la meilleure voie à suivre était de vendre les actifs du groupe Diem», a conclu Stuart Levey. L’association et ses filiales vont commencer à se démanteler «dans les prochaines semaines», a-t-il précisé.