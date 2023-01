Internet : Meta sanctionne des influenceurs soupçonnés d’abus

La maison mère de Facebook et Instagram a notamment supprimé les comptes du couple Marc et Nadé Blata, visé par une action collective pour une vaste arnaque présumée.

Le couple d’influenceurs Nadé (à g.) et Marc Blata.

Meta , la maison mère de Facebook et Instagram , a annoncé vendredi la suppression d’une série de comptes d’influenceurs suivis par des millions de personnes. Dans le lot, figurent les comptes Instagram du couple Marc Blata (suivi par 4,2 millions de personnes) et Nadé Blata (2,8 millions de personnes). L’entreprise californienne dirigée par Mark Zuckerberg a également fermé le compte de Laurent Correia (3,2 millions), ainsi que d’autres comptes qui y étaient liés.

«Nos équipes ont retiré une série de comptes violant ces politiques et restent déterminées à poursuivre leur travail pour supprimer les contenus et les comptes qui enfreignent nos règles», a-t-il ajouté.

Deux plaintes collectives

Vendredi dernier, deux plaintes collectives avaient été déposées à Paris, au nom du collectif AVI (Aide aux victimes d’influenceurs), réunissant 88 plaintes conjointes, pour «escroquerie» et «abus de confiance», contre le couple Marc et Nadé Blata, installé à Dubaï. Les plaignants estiment avoir été arnaqués à hauteur d’un total de 6,3 millions d’euros (plus de 6,3 millions de francs), en investissant dans des produits financiers vantés par de célèbres influenceurs, dont les Blata.