Réalité augmentée : Meta s’offre un fabricant de verres de lunettes connectées

On rappelle que Meta a déjà mis sur le marché une paire de lunettes connectées, les fameuses Ray-Ban Stories , avec la collaboration du géant ExilorLuxottica. Intégrant des caméras permettant de capturer des photos et des vidéos, l’accessoire permet aussi d’écouter de la musique, mais il n’intègre pas de système d’affichage.

«Meta a commencé l’année 2022 avec un nouveau nom et une nouvelle vision de l’avenir, et chez Reality Labs (ndlr: division de Meta consacrée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée) c’est notre travail de donner vie à cette vision», a écrit fin décembre Andrew Bosworth, directeur de l’innovation technique (CTO) chez Meta, dans un billet de blog. Il y explique que, malgré le fait qu’elle perd des milliards, sa société consacre près de la moitié des dépenses d’exploitation à sa division axée sur le métavers, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.