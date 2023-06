Réseaux sociaux: Meta va bloquer les médias canadiens, refusant de les payer

«Aujourd’hui, nous confirmons que le contenu d’actualité ne sera plus disponible sur Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs au Canada», a indiqué Meta dans un communiqué, soulignant avoir prévenu «à plusieurs reprises» que cette mesure serait prise.

«Si le gouvernement ne peut pas défendre les Canadiens contre les géants du web, qui le fera?» a réagi le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez. Facebook n’avait «aucune obligation» à couper cet accès, la loi n’étant pas encore formellement entrée en vigueur, a-t-il ajouté. Le bureau du ministre a également souligné qu’il avait «rencontré Facebook et Google cette semaine» et qu’il restait ouvert à de nouvelles discussions.

«Irresponsable et déconnecté»

Le mois dernier, le Premier ministre Justin Trudeau a reproché à Meta de bloquer l’accès de certains Canadiens aux informations en ligne lors de tests, déclarant que l’entreprise était «profondément irresponsable et déconnectée» en refusant de payer les journalistes pour leur travail. Son opposition au projet de loi, a-t-il déclaré, est «erronée (et) dangereuse pour notre démocratie et notre économie».