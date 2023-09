Vers une version payante et sans pubs d’Instagram et Facebook?

Après avoir lancé l’abonnement Meta Verified , qui permet entre autres d’obtenir un badge vérifié sur Facebook et Instagram, à l’instar du réseau concurrent X d’Elon Musk , le groupe Meta se préparerait à un autre changement stratégique. D’après des sources du «New York Times», la maison mère des deux réseaux sociaux envisagerait une nouvelle offre payante. Alternative aux versions gratuites qui resteraient toujours disponibles, elle permettrait aux utilisateurs de bénéficier d’une version des deux plateformes dépourvues de publicités ciblées. La date de lancement et les prix de ces potentiels abonnements ne sont pour le moment pas connus.

Rassurer les régulateurs de l’UE

Cette nouvelle offre pourrait permettre au groupe dirigé par Mark Zuckerberg de rassurer les régulateurs européens soucieux de la vie privée des internautes. Elle «pourrait aider Meta à répondre aux préoccupations en matière de confidentialité, et à d’autres contrôles des régulateurs européens, en offrant aux utilisateurs une alternative aux services de l’entreprise basés sur la publicité, qui reposent sur l’analyse des données personnelles», selon le quotidien américain. Outre au Règlement général sur la protection des données (RGPD), Meta doit à présent aussi se soumettre à la nouvelle législation européenne, Digital Services Act (DSA). Entrée en vigueur le 25 août dernier, elle exige des géants du Net plus de transparence et une lutte renforcée contre les contenus illicites et la désinformation.