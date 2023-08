WhatsApp permet de créer une discussion de groupe sans nom

Une nouvelle fonctionnalité vient s’ajouter à celles récemment déployées sur WhatsApp, comme la possibilité d’envoyer des photos en haute définition, plutôt que compressées, depuis Android, iOS et la version web de l’app de messagerie, le partage d’écran lors des appels vidéo ou encore à venir telle que la création de stickers personnalisés via l’IA. Dans une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg, patron de Meta (maison mère de WhatsApp, Facebook et Instagram) a annoncé mercredi une manière plus simple et rapide de créer une discussion de groupe. Elle devrait ravir les personnes qui manquent d’inspiration au moment de leur trouver un nom. Il n’est en effet désormais plus nécessaire de définir un sujet à la conversation, surtout lorsqu’elle n’a pas de but précis. La plateforme de messagerie se charge de baptiser automatiquement le groupe en fonction des personnes qui y sont ajoutées, comme dans l’exemple donné par le dirigeant de Meta, «Rocco & Li-Chen».