Frauenfeld (TG) : Metallica annule son concert de ce soir en Suisse

Le groupe américain était la tête d’affiche du festival Out In The Green. Il a annulé sa venue, il y a quelques heures, pour cause de Covid.

Grosse tuile pour les organisateurs du Out In The Green. Ils font face à l’annulation de Metallica, quelques heures seulement avant que les mythiques metaleux américains n’enflamment le festival thurgovien. Ce changement de dernière minute a été communiqué, le mercredi 29 juin 2022, sur Instagram en début de matinée alors que le groupe était attendu sur scène en soirée. On se souvient que les Rolling Stones avaient aussi dû renoncer à leur show à Berne, prévu le 17 juin 2022. Mick Jagger avait, lui aussi, attrapé le virus.

«Une infection au Covid empêche Metallica de se produire. Néanmoins, le festival Out in the Green se poursuivra. Cette décision a été prise par les organisateurs de concert avec les artistes pour donner un signe fort après des années d’immobilisme», ont posté les organisateurs. Metallica s’est également exprimé: «C’est avec le cœur lourd que nous devons annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas nous produire à Frauenfeld, car un membre de la famille Metallica a été testé positif au Covid, malgré les mesures d’hygiène les plus strictes. Nous regrettons profondément de devoir décevoir nos fans. Cependant, nous avons la ferme intention de nous produire en Suisse, dès que possible, et nous travaillons avec les organisateurs pour planifier une nouvelle date».

Concernant la billetterie, ceux qui désirent tout de même assister au festival recevront un remboursement de 50 fr. sur leur ticket. Les personnes qui n’iront pas à l’événement pourront se faire rembourser intégralement. Sabaton, Five Finger Death Punch, Eluveitie, Fever 333 et Chaoseum sont toujours prévus au line-up