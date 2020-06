États-Unis

Metallica bosse à distance sur un album

La créativité du mythique groupe de thrash n’a pas été entamée par le confinement que vivent ses membres. Bien au contraire.

«On se voit une fois par semaine sur Zoom et on échange des idées par mail. On essaie de faire de la musique même dans ces conditions inhabituelles», a détaillé le quinqua. À sa grande surprise, les premières idées musicales issues de ces réunions à distance sont «de bonne facture»: «Maintenant, on doit arriver à cerner ce dont on est capables de faire sans être ensemble dans la même pièce.» Ce disque, s’il voit le jour, succédera à «Hardwired… to Self-Destruct», sorti en novembre 2016.