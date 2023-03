E-sport : Métamorphosée, l’équipe genevoise BDS est au sommet de l’Europe 

Incroyable BDS ! L’équipe genevoise a terminé à la première place la saison régulière du Spring Split du LEC , championnat européen de «League of Legends», avec sept victoires pour deux défaites. Quelle ­métamorphose depuis les résultats décevants de 2022 (9e et 10e place) et la 7e place du Winter Split! Samedi, BDS a marqué les esprits en retournant une situation extrêmement compromise face à ­Vitality pour signer un come-­back d’anthologie.

Dimanche, l’équipe suisse s’est imposée avec autorité face aux champions en titre KOI (ex-Rogue) et a battu Excel hier. La grande force de BDS, qui signe sa meilleure saison en LEC, est sa maîtrise des teamfights autour des objectifs neutres, notamment après vingt minutes de jeu. En terminant à la première place, elle a pu choisir son adversaire du groupe B et a jeté son dévolu sur SK, 5e de la saison régulière. La rencontre aura lieu le dimanche 9 avril dès 18h (Best of 3). Le choc entre KOI (ex-Rogue) et G2 aura lieu dans la foulée.