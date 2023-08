Fin de la canicule en Suisse: on perdra près de 20 degrés

Record de l’année

Les 39,3 °C mesurés jeudi à Genève en font jusqu’ici la journée la plus chaude de l’année. Il s’agit également d’un record pour un mois d’août depuis le début des mesures. L’été 2023 est ainsi en passe de devenir le troisième été le plus chaud depuis le début des mesures, après 2003 et 2022.