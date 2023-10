Encore une semaine d’une infinie douceur en Suisse

À l’approche du week-end, le soleil et les températures exceptionnelles pour un mois d’octobre laisseront la place aux nuages et aux précipitations, qui s’accompagneront d’une chute du thermomètre.

La première semaine d’octobre a été plus chaude que la normale d’environ 4,5 °C dans toute la Suisse. Ch.Talos

La première semaine d’octobre a été marquée par un temps généralement très ensoleillé et des températures particulièrement élevées pour la saison. L’anticyclone Tora, responsable de cette situation, continuera à offrir un caractère météorologique souvent similaire dans les prochains jours. Ce n’est qu’à l’amorce du week-end qu’un changement devrait se dessiner, annonce MeteoNews.

Records pour un mois d’octobre

La première semaine d’octobre a été plus chaude que la normale d’environ 4,5 °C dans toute la Suisse. Hier dimanche, 13 stations de mesure officielles ont établi de nouveaux records pour le mois d’octobre. Six des records précédents ont été établis début octobre et ont donc été battus après quelques jours seulement. C’est le cas par exemple à Berne avec 26 °C, après avoir dépassé le 3 octobre avec 25,7 °C le record de 25,3 °C datant de 1985. D’autres records ont également été enregistrés dimanche dans des régions légèrement plus élevées, comme par exemple à Montana en Valais (23,6 °C) ou à la Dôle dans le Jura (22,1 °C).

Nouvelle semaine, même temps

Aujourd’hui lundi, le temps est aussi chaud qu’hier dimanche. La journée est également très ensoleillée. Les brumes locales du matin se sont dissipées en cours de matinée et cet après-midi, des bancs nuageux de moyenne et haute altitude s’étendront temporairement, en particulier dans le nord et l'est de la Suisse. Un peu de poussière du Sahara sera à nouveau responsable d’une légère turbidité aujourd’hui et dans les jours à venir. Ces derniers jours, ces particules ont été transportées par un courant anticyclonique (dans le sens des aiguilles d’une montre) autour de l’anticyclone dominant.

Concentration de poussière du Sahara. Aemet

Les températures atteindront aujourd’hui encore des valeurs plus proches d’un mois d’août normal que d’un mois d’octobre avec 24 à 26 °C sur une grande partie du territoire – de nouveaux records mensuels sont à nouveau possibles aujourd’hui. Au Tessin et sur le Valais central, on peut s’attendre à des températures de 26 à 27 °C environ.

Au moins jusqu’à vendredi, le temps sera souvent ensoleillé et chaud. Même en altitude, le temps est particulièrement doux pour la saison. L’isotherme zéro degré se situe généralement entre 3600 et 4000 mètres, et à 2000 mètres, on peut s’attendre à des températures de 14 à 16 °C. Le seul élément perturbateur pourrait être le vent de sud-ouest à ouest, car il faut s’attendre à des rafales de 50 à 70 km/h dans les endroits exposés.

De la pluie en fin de semaine

Selon les derniers modèles météorologiques, un changement de temps se dessine pour le week-end à venir. Un front froid apportera non seulement de nombreux nuages, mais aussi de la pluie sur une grande partie du territoire. De grandes quantités de précipitations ne sont toutefois pas en vue. Les températures devraient toutefois baisser de manière significative. On peut s’attendre à des températures maximales de l’ordre de 15 °C, ce qui correspond à peu près aux normes saisonnières.