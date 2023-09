Météo en Suisse: le mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré

Tessin bien arrosé

Entre jeudi soir et vendredi, de fortes précipitations se sont abattues sur le Tessin, plus particulièrement entre les Centovalli et le Valle Maggia. Entre 150 et 350 mm d’eau sont tombés en 24h. «Par endroits, c’est plus de la moitié de ce qu’il tombe annuellement à Sion (VS)», précise le météorologue. À noter que ce genre d’épisode n’est pas inhabituel en cette période dans le sud des Alpes.