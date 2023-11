Météo en Suisse: un paquet de pluie, du vent et une limite de la neige fluctuante

Vous appréciez l’ambiance maussade au ciel chargé? Vous allez en avoir pour votre argent: d’abondantes précipitations et des vents forts sont attendus ces prochains jours, alerte MétéoSuisse.

Cet épisode très perturbé s’accompagnera en altitude de vents d’ouest forts à tempétueux. Des rafales de l’ordre de 100 à 130 km/h en moyenne et haute montagne sont attendues.

Limite pluie-neige variable

De son côté, la limite des chutes de neige jouera passablement au yo-yo: si elle remontera vite entre 1800 et 2000 m dimanche, elle se situera temporairement aux alentours de 2500 à 2800 m lundi, ce qui aura de lourdes conséquences sur le manteau neigeux. Elle redescendra vers les 2200 m mardi, pour atteindre les 1500 m mercredi, motivée par le passage d’un front froid. Jeudi, nous pourrons profiter de l’or blanc dès 1000 m.

Evolution des chutes de neige entre dimanche et mercredi.

Tessin épargné

Toute la Suisse sera concernée par ce temps humide et perturbé… toute? Non. Durant cette période, le Sud des Alpes sera bien épargné par ce remue-ménage et pourra même profiter de belles apparitions ensoleillées. Le bol!