Orage meurtrier Corse: Météo-France dans la tourmente

Chaos en Corse : «Météo-France ne prévoit plus les orages, il les constate!»

Les nouveaux orages qui se sont abattus sur la Corse dans la nuit de jeudi à vendredi n’ont nécessité aucune intervention majeure, au lendemain d’un épisode orageux particulièrement violent qui a fait cinq morts, dont une Autrichienne de 13 ans. «On prenait le petit-déjeuner vers 7 h 30, et en cinq minutes, c’était l’enfer», ont raconté Amanda et Jonathan Aguera, un couple en vacances dans le camping de Sagone, où la jeune fille a perdu la vie. «C’était apocalyptique», abonde une autre vacancière.

Pendant ce temps, la polémique enfle autour du système d’alerte et de vigilance météo. Sur les réseaux sociaux, représentants locaux et anonymes reprochent à Météo-France d’avoir tardé à donner l’alerte et d’avoir mal anticipé la violence du phénomène. Ce n’est en effet que vers 6 heures, jeudi, que les ingénieurs ont compris que l’orage allait frapper le littoral. Le bulletin de vigilance émis par l’organisme a été diffusé trop tardivement, ne laissant pas aux gens le temps de réagir. «Météo-France ne prévoit plus les orages, il les constate», s’insurge notamment un utilisateur de Twitter.