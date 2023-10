Météo: Interminable été indien

Un temps ensoleillé et chaud règne en Suisse depuis de nombreuses semaines. Et cet arrière-été n’est pas encore terminé. Grâce à la persistance de conditions anticycloniques, le mois de septembre a enregistré un record de douceur depuis le début des mesures, et de loin. Par rapport à la norme climatique de 1991 à 2020, il affiche un excédent de quatre degrés à l’échelle de la Suisse, indique MeteoNews dans un communiqué. Les écarts de température les plus importants se situent en montagne et dans le Jura.