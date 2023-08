La côte méditerranéenne espagnole secouée par une tempête

@gozzo82 via X via REUTERS

De très fortes bourrasques et des trombes d’eau se sont abattues sur l’île de Majorque.

Le littoral méditerranéen de l’Espagne, notamment l’archipel des Baléares, est en proie, dimanche, à des vents violents et à de fortes pluies qui ont fait plusieurs blessés légers, des dégâts matériels conséquents et perturbé le trafic aérien.

Des bourrasques atteignant jusqu’à 120 km/h, des trombes d’eau ou parfois de la grêle se sont abattues surtout sur les Baléares, mais aussi en Catalogne et dans la région de Valence, toutes trois partiellement placées en vigilance orange (risque important), dimanche, par l’Agence météorologique nationale (Aemet). Des chutes d’arbres et des rues inondées ont été observées dans plusieurs points de ces trois régions méditerranéennes.

Vingt-quatre vols annulés

Le vent a également rompu les amarres d’un navire de croisière touristique de 330 mètres amarré à Palma, sur l’île de Majorque, le déplaçant jusqu’à ce qu’il entre en collision avec un pétrolier amarré, faisant six blessés légers, a indiqué l’Autorité portuaire des Baléares.

Par ailleurs, 24 vols ont été annulés et 29 déviés dans l’archipel, dimanche, a annoncé le gestionnaire des aéroports espagnols.

L’Aemet a maintenu son alerte orange lundi pour une petite partie des Baléares et de la Catalogne, et en jaune (risque moindre) pour mardi. Cet épisode météorologique, accompagné d’une baisse des températures, intervient peu de temps après la quatrième vague de chaleur estivale qu’a connue l’Espagne et qui s’est terminée jeudi.