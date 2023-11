La tempête Ciaràn fait voler les avions à des vitesses folles

Alors qu’ils volent habituellement entre 800 et 900 km/h, certains avions ont dépassé mercredi les 1200 km/h.

Les intempéries ont parfois du bon. Si certains vols commerciaux ont dû être annulés ou retardés à cause de la tempête Ciaràn, d’autres ont affolé les compteurs. Tandis que le nord-ouest de la France et le sud de la Grande-Bretagne s’attendaient a passer une nuit de mercredi à jeudi pour le moins agitée, les avions qui traversaient l’Atlantique d’ouest en est ont été propulsés à des vitesses folles par les vents violents qui ont alimenté et renforcé le jet-stream.