Climat: L’UDC dénonce une météo «politisée», il s’agit plutôt d’un bug

Une vague de chaleur a touché le bassin méditerranéen ces dernières semaines et les températures mesurées ont dépassé les 40 degrés. Le service météo de la SRF a régulièrement annoncé sur son application des températures encore plus élevées durant cette période dans cette zone, note ce mercredi le «Tages-Anzeiger». Ce genre d’imprécision ne manque pas de faire bondir l’UDC et le journal «Weltwoche», qui dénoncent de la désinformation de la part du média de service public alémanique.

Ce dernier chercherait, selon ses détracteurs, à prévoir des températures plus élevées qu’elles ne le sont réellement pour appuyer la thèse du réchauffement climatique. Le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) a récemment enfoncé le clou et accusé SRF Meteo d’être instrumentalisée «pour créer de la panique climatique en pleine année électorale».

La météo: un sujet politisé

Les données des stations météo étrangères sont moins affinées qu’en Suisse et il est difficile, malgré les messages d’erreur réguliers envoyés par des utilisateurs, de corriger ces différences, ajoute Thomas Bucheli. Les prévisions et les phénomènes météo sont toujours plus la source de débats et de récupérations politiques en Suisse. Alain Berset en avait fait les frais après avoir apporté son soutien aux victimes de la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds. Le PLR lausannois Matthieu Carrel et l’UDC Christoph Mörgeli avaient aussi essuyé des critiques pour avoir dénoncé des prévisions jugées trop alarmistes.