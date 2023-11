Météo: Une nouvelle tempête balayera la Suisse la nuit prochaine

De forts cumuls de pluie ces trois derniers jours

Entre dimanche et mercredi, les cumuls de pluie sur trois jours ont atteint 60 à 90 mm sur une grande partie du nord des Alpes et du Valais, selon MétéoSuisse, qui a fait le bilan des précipitations de ces derniers jours. Des précipitations qui ont causé nombre d’inondations à travers le pays. En montagne, il est tombé des quantités nettement plus élevées régionalement, et localement dans le Jura. Sur l’est du versant nord des Alpes, il est tombé 100 à 150 mm de pluie. La station du Säntis à 2500 m d’altitude a même enregistré 216 mm. Dans la région des Diablerets ainsi qu’en montagne dans le Bas-Valais, entre 175 et 180 mm ont été mesurés. La station de mesure de Clusanfe, dans le Bas-Valais, à 2000 m d’altitude, a enregistré 179 mm. Le sommet de la Dôle, à 1670 m, a reçu, lui, 157 mm.