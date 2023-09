Météo en Suisse: l'automne est en embuscade

Le courant-jet (ou jet-stream) va en effet se rapprocher des Alpes. «Ces ondulations des vents d'altitude sont le moteur principal des changements de masses d'air et de la formation des perturbations», explique l’agence. Elles s’accompagnent par conséquent de fluctuations du temps au fil des jours.

Ainsi, un front froid pluvieux et orageux est attendu sur la Suisse lundi, accompagné d’un net rafraîchissement en raison de la plongée d’une masse d’air d’origine polaire. Puis, une accalmie temporaire va se mettre en place mardi et mercredi avec un rebond des températures, à la faveur d’une incursion d’air tropical chaud depuis le sud. Jeudi et vendredi s’annoncent pluvieux, avec la présence d’un front stationnaire, qui sera suivi par une nouvelle baisse des températures, avec une limite de la neige gagnant la moyenne montagne. Une probable amélioration est néanmoins prévue pour dimanche, avec le retour d’un temps sec. «Une semaine en montagnes russes en perspective», conclut l’agence, qui parle d’une bonne fiabilité dans les prévisions jusqu'au week-end prochain.