Les températures vont chuter de 10 degrés en Suisse

L’été semble désormais terminé . Dès ce weekend, la température va chuter rapidement sur l’ensemble du territoire helvétique, en particulier dimanche. Ainsi, si les 23 degrés ont été atteints à Lausanne vendredi, la barre des 13 degrés ne devrait pas être dépassée en fin de weekend, selon MeteoNews. En outre, le soleil ne devrait plus pointer le bout de son nez dès lundi et ce pour l’ensemble de la semaine.

La pluie annonce ainsi son retour. L’anticyclone est passé et sera remplacé par une dépression sur la Scandinavie, qui déterminera le temps qu’il fera pour la Suisse, toujours selon MeteoNews. C’est pourquoi l’air sera particulièrement humide et froid.

Plus de 100 jours d’été

La saison estivale a été particulièrement longue cette année sur l’ensemble du territoire helvétique. Certains endroits ont pu «bénéficier» de plus d’une centaine de jours d’été. C’était notamment le cas dans le Tessin et dans le Valais. En outre, il a fait particulièrement chaud sur le bassin lémanique, ainsi que dans le nord et le nord-ouest du pays.