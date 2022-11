Pénurie : MétéoSuisse lance un «bulletin spécial pour la gestion de l’énergie»

Pour aider le secteur énergétique, MétéoSuisse publiera toutes les semaines d’hiver un rapport avec des informations météorologiques et climatiques.

Alors qu’une étude récemment présentée au Conseil fédéral a montré que les mesures mises en place par le gouvernement permettront de couvrir les besoins en énergie de la Suisse cet hiver, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a décidé ce mardi, de publier chaque semaine durant le semestre hivernal 2022/2023 un «Bulletin spécial pour la gestion de l’énergie». Il livre «des informations météorologiques et climatiques revêtant une importance particulière, notamment pour les bases de planification et de décision du secteur énergétique».