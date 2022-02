Suisse – MétéoSuisse nous fait rêver d’un printemps «chaud» et ensoleillé

Tous ceux qui en ont assez de l’hiver peuvent se réjouir. Selon les prévisions à long terme de MétéoSuisse, le printemps sera «chaud». Les perspectives saisonnières de MétéoSuisse prévoient en effet des températures moyennes douces, entre mars et mai. Les températures devraient être supérieures à la moyenne des dernières années. Avec une probabilité de plus de 60%, les adeptes de randonnée et d’activités en plein air pourront ainsi se réjouir de températures moyennes dépassant les 10,4 degrés, selon les calculs des météorologues.