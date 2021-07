Prévisions - MétéoSuisse présentera tous les scénarios possibles

«Montrer l’incertitude»

«Les prévisions par localités sont générées automatiquement, explique Mikhaël Schwander, météorologue. C’est le scénario médian qui est illustré.» Comprenez: il y a un pourcentage de probabilité plus faible mais existant que d’autres scénarios se réalisent. Un temps sec peut céder la place à de la pluie, des précipitations annoncées comme moyennes peuvent s’avérer abondantes ou moindres. C’est là le sens du mot prévision. La nouveauté de l’app, c’est qu’elle permet de «montrer l’incertitude». Ainsi, pour Genève, à 5 heures du matin (voir image), le graphique montre 1 mm de pluie à un moment précis. Pas de quoi s’inquiéter si l’on en croit le trait bleu. Or la visualisation des autres scénarios permet de craindre des précipitations plus abondantes et s’étalant de minuit à 9 heures du matin. Elles sont matérialisées par des colonnes semi-transparentes. Si un scénario minimal est également possible, il prendra la forme d’une colonne blanche en bas de graphique.