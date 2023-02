Suisse : MétéoSuisse souffre de la fin de l’accord-cadre avec l’UE

La rupture des négociations sur l’accord-cadre avec l’Union européenne n’est pas sans conséquence pour MétéoSuisse. «Nous étions un partenaire important dans les projets de l’UE qui visaient à améliorer les modèles pour les événements extrêmes et le climat. Depuis l’échec de l’accord-cadre, l’UE ne nous verse plus de fonds pour des projets de développement innovants», déplore samedi le nouveau directeur de l’Office fédéral de la météorologie et de climatologie depuis le 1 er janvier, Christof Appenzeller, dans un entretien au Tages-Anzeiger.

Nouvelles exigences

Car ces projets sont très importants. «Il ne s’agit plus d’améliorer les prévisions météorologiques. Ces dernières années, les exigences ont augmenté», souligne Christof Appenzeller. «Les prestataires de services énergétiques exigent des données solides sur le rayonnement et le vent pour une exploitation efficace des énergies renouvelables», ajoute-t-il. Et de citer les architectes et ingénieurs du bâtiment qui ont besoin de données climatiques pour définir de nouvelles normes de construction, les assureurs qui veulent des prévisions plus précises sur la grêle, ou les agriculteurs qui souhaitent des informations plus fiables sur la sécheresse et l’eau.