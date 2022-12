Météo : MétéoSuisse vers un record d’exactitude des prévisions en 2022

Une mauvaise prévision météo, ce n’est pas seulement embêtant pour la population qui ne sait pas sur quel pied danser ; c’est aussi une épine dans le pied de MétéoSuisse. En tant qu’office fédéral, le service doit remplir des objectifs qui lui sont fixés par la Confédération. En 2022, ils auront été remplis, et même plus. Selon le « Tages Anzeiger » mardi, MétéoSuisse se dirige vers un record de performance.

La qualité des prévisions météo est quantifiée en pourcentage, selon des calculs précis ( lire ci-dessous) et selon l’écart entre le jour de la prévision et le jour sur lequel elle porte. En chiffres, la Confédération exige 83,5% d’exactitude pour les prévisions du lendemain et 72% pour les prévisions à J+5. En 2022, selon le journal zurichois, le score oscillera entre 87 et 88% pour la première donnée et 77 et 78% pour la deuxième.