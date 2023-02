Science : Méthode suisse révolutionnaire pour percer le secret des glaces millénaires

Des chercheurs de l’Université de Berne et de l’EMPA ont développé une nouvelle technologie pour analyser les glaces vieilles de 1,5 million d’années et mieux comprendre les changements climatiques.

Un jour peut-être, les carottes de glaces vieilles de plus d’un million d’années n’auront plus de mystère pour la science. En effet, des chercheurs de l’Université de Berne et du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) ont développé une nouvelle technologie pour mieux analyser les glaces anciennes. Elle doit aider les chercheurs à mieux comprendre les changements climatiques, font-ils savoir jeudi.