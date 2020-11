Les manigances de l’internaute ont toutefois fini par être repérées par le système de détection des fraudes du géant allemand. Tard, puisque dans d’autres affaires similaires, Zalando avait su dégainer en quelques semaines. En 2016, un Chablaisien avait par exemple créé 33 comptes et décliné vingt identités différentes: il n’avait obtenu que 5 livraisons avant de se faire pincer et d’écoper d’une peine pécunière avec sursis.

Interrogée sur ces tentatives d’escroquerie qui lui compliquent la vie, la firme allemande a refusé d’évoquer les cas particuliers. Pas question non plus de donner des chiffres. «Nous améliorons en permanence notre système de sécurité complexe et investissons beaucoup de temps et de savoir-faire pour détecter les schémas de fraude professionnelle, qui évoluent constamment», se contente de dire son service de presse.