Metteurs d'ambiance hors-pair au Beat Festival à Neuchâtel

The Beat Festival : Metteurs d’ambiance réunis à Neuchâtel

Le Français de 30 ans est un metteur d’ambiance hors-pair. À chacun de ses concerts, comme au Balélec en mai 2022 ou au Chant du Gros en septembre 2022, le public est en feu. Il faut dire que Vald, dans l’actu avec son clip «Laisse Tomber» dans lequel Bigflo tient le rôle principal , est sans pareil quand il s’agit, entre ses titres, de faire marrer ses fans avec ses sorties pleines d’ironie et d’humour noir. Le garçon surfe également sur le carton monstre de «V», son quatrième album sorti début 2022 . Il a été certifié disque d’or en France, plus de 50’000 ventes, trois jours seulement après sa publication, le 4 février. Plus impressionnant encore, au niveau mondial, ce disque a été le plus écouté sur Spotify les deux jours suivant sa mise en ligne.

Si tous les regards seront forcément braqués sur Vald, d’autres rappeurs sont également à l’affiche: les «jeunes loups» Green Montana et Ashe 22, le «phénomène du moment» Ziak, «l’emblématique» Zola et le «bourreau des coeurs et roi des featurings» Tiakola. À noter que l’édition genevoise du festival, qui se jouera à l’Arena le 28 janvier 2023, accueillera, elle, Gazo, Djadja & Dinaz, Josman et Tiakola. D’autres noms seront annoncés prochainement. En outre, une première édition du Beat en suisse alémanique, au Hallenstadion à Zurich, aura lieu le 29 avril 2023.