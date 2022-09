ROUTINE MINIMALISTE: Mettez un terme à vos problèmes de peau grâce à cette nouvelle tendance!

Le skin cycling est une routine beauté qui, comme son nom l’indique, se base sur le cycle de la peau. Exit la multiplication des soins pouvant comporter jusqu’à dix étapes! La routine de soin du soir se veut désormais minimaliste, avec l’application alternée d’un seul produit à la fois. Cette façon de procéder évite de trop solliciter la peau et les réactions cutanées qui se manifestent par des irritations et des boutons.

Combien d’étapes comporte votre routine de soin du visage? Quelles étapes? Je n’ai besoin que d’eau et de savon. Deux à trois. Trois à six. Plus de six. Il m’arrive d’entreprendre tout un programme.

Des résultats impressionnants

D’une part, le skin cycling a été mis en lumière dans les centaines de vidéos postées par des personnes ayant testé cette méthode et témoignant désormais d’une peau de rêve. Et ce, quel que soit le problème de peau (acné, imperfections, sécheresse) auquel elles avaient à faire face auparavant.

D’autre part, on doit le skin cycling à celle qui est à l’origine du terme. Et il ne s’agit pas d’une quelconque fan de soins de la peau. Derrière le skin cycling se cache le Dr Whitney Bowe, dermatologue certifiée, suivie par près d’un million de personnes sur TikTok. Dans ses vidéos, elle explique comment obtenir des résultats d’un autre niveau avec des produits que tout le monde a probablement déjà chez soi.

Comment fonctionne le skin cycling?

L’ordre est le mot-clé. Dans le cadre du skin cycling, on alterne les soins tous les quatre soirs. Voici, en résumé, comment procéder.

Premier soir: le peeling chimique

Le premier soir, on applique un peeling chimique. En clair, on commence par nettoyer la peau avant d’appliquer un produit contenant de l’acide AHA (notamment de l’acide lactique ou glycolique) ou de l’acide BHA (par exemple, de l’acide salicylique), afin d’éliminer les cellules mortes. Et c’est tout! Dans une vidéo TikTok, le Dr Bowe recommande l’utilisation d’«un produit sans rinçage après application», plus efficace, selon elle.

L’application de quelques gouttes le soir purifie la peau: acide glycolique de Collistar, 55 francs chez Zalando. Zalando Cette lotion tonique permet d’exfolier les cellules mortes: lotion tonique Kombucha Exfoliation Power Toner de YTTP, 44,90 francs chez Manor. Manor Parfaite pour lutter contre les points noirs, les pores dilatés et une zone T grasse: gel exfoliant 2% BHA de Paula’s Choice, 48 francs chez Breuninger. Breuniger

Deuxième soir: le rétinol

Le deuxième soir, c’est au tour du rétinol d’entrer en action sur une peau propre et sèche. Cet agent actif est non seulement réputé atténuer les ridules et les taches de pigmentation et unifier le teint, mais également à l’origine de petits boutons et d’une peau sèche les premiers temps. Par conséquent, la dermatologue conseille aux personnes qui découvrent le rétinol de protéger le contour des yeux, l’arête du nez et le contour de la bouche ainsi que le cou en appliquant un peu de crème hydratante. Le rétinol s’applique ensuite sous forme de sérum, par exemple, sur le visage et le cou. Si, une fois le produit absorbé, une sensation de tiraillement de la peau se fait sentir, il est également possible d’utiliser un produit hydratant après l’application du rétinol, mais cette étape est facultative.

Avec 1% de rétinol vegan: crème au rétinol A-Passioni de Drunk Elephant, 85,50 francs chez Manor. Manor Sérum antirides régénérant au rétinol: sérum au rétinol de La Roche-Posay, 35,90 francs sur Notino.ch. Notino.ch Parfaite pour les personnes qui découvrent le rétinol: sérum au rétinol «Skin-Renewing Daily Micro-Dose» de Kiehl’s, 59,90 francs chez Jelmoli. Jelmoli

Troisième et quatrième soirs: la phase de récupération

Au lieu d’agresser la peau avec encore plus d’agents actifs, on la laisse deux jours au repos (jours 3 et 4). Après le nettoyage, on applique un sérum et/ou une crème à haut pouvoir hydratant sur une peau encore humide. D’après le Dr Bowe, «tout ce qui nourrit la peau et renforce la barrière protectrice cutanée est parfait». Concrètement, elle recommande la glycérine (ces nuits sont parfaites pour le slugging), la niacinamide, le céramide ou encore la squalane. L’acide hyaluronique est également préconisé. Ce qui compte, c’est d’utiliser un produit doux et hydratant.

Pour les peaux déshydratées: Optimal Hydration de Cetaphil, 17,95 francs sur sunstore.ch. sunstore.ch Hydratant et bienfaisant: Hydration Serum de Verso, 77,50 francs chez Galaxus. Galaxus Pénètre rapidement, non comédogène: Hemi-Squalan, 100% végétal, 5,90 francs sur Basler-beauty.ch