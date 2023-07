Mettre du déo le matin est une erreur

Il est important de pouvoir compter sur un bon déodorant tout au long de l’année et d’autant plus en été. Pour garder les aisselles bien au sec, le choix se portera sur un antitranspirant, un déodorant contenant des sels d’aluminium qui ne se contente pas de masquer l’odeur de transpiration, mais freine l’action des glandes sudoripares, bloquant la sudation. Sa durée d’action est généralement de 48 heures. Il y a néanmoins un petit détail à ne pas négliger avec ce type de produits: pour maximiser son effet, il convient de l’appliquer le soir, avant le coucher.

Efficacité accrue le soir

Et il y a une raison à cela. L’antitranspirant met un certain temps à agir avant d’offrir une protection fiable contre la transpiration. Or, la nuit, les glandes sudoripares sont moins actives. Les sels d’aluminium ont donc la possibilité de pénétrer plus profondément dans les tissus. Leur efficacité est accrue si l’antitranspirant est appliqué après la douche, sur des aisselles parfaitement propres et sèches. Et cela ne change rien pour les adeptes de la douche du matin. Car, l’effet antitranspirant ne s’élimine pas facilement au lavage, contrairement à l’ancienne sueur.