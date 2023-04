Risque d’amende: Mettre en place un triangle de panne

Non, la loi n'a pas changé. Et ce pour une bonne raison: ne pas mettre le triangle de panne coûte parfois des vies humaines, en plus d'une amende d'ordre de 60 francs (40 francs si le triangle est mal placé). Des accidents se produisent régulièrement lorsque des voitures sont percutées sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, par exemple, faute d'avertissement préalable par le triangle de panne. Si un véhicule est, pour une raison impérieuse, stationnée sur la chaussée contrairement aux prescriptions, le triangle de panne est obligatoire sur le bord droit de celle-ci, en plus des feux de détresse. Et ce, en premier lieu, avant de porter secours.