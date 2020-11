Confinement en France : Mettre fin à l’incertitude en apportant de la clarté et un cap

«Savoir ensemble où nous allons et comment y aller»: le président français Emmanuel Macron, dont l’allocution sur le Covid-19 prévue mardi soir est très attendue, s’est entretenu avec le «Journal du Dimanche».

«Rien n’est pire que l’incertitude et l’impression d’une morosité sans fin», assure Emmanuel Macron au JDD: «Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller». «C’est difficile, car la pandémie est par essence imprévisible et mondiale», explique-t-il, «mais c’est la clé de la confiance, qui elle-même est la clé du succès.» Selon M. Macron, «il n’y a pas de fatalité. Les crises peuvent être, à la fin, des accélérateurs de progrès. Nous devons être au rendez-vous de l’Histoire. Et la France a tous les atouts pour l’être».