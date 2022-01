Afrique du Sud : «Mettre le feu au Parlement était la bonne chose à faire»

Selon les autorités, l’incendiaire présumé du Parlement sud-africain aurait confessé ses actes. Des voix s’élèvent néanmoins pour présenter le suspect comme un bouc émissaire.

«Ça, c’est Christmas»

Le suspect a aussi expliqué aux enquêteurs être passé à l’acte pour empêcher le président Cyril Ramaphosa de prononcer un discours à la Nation prévu en février et exiger sa démission, ainsi que la libération du meurtrier d’un combattant anti-apartheid et une aide de 1500 rands (environ 86 francs) pour tous les Sud-Africains sans revenu.

Les pompiers avaient lutté plus de 48 heures avant de maitriser l’incendie qui n’a fait aucune victime «mais totalement détruit l’Assemblée nationale». Cyril Ramaphosa a qualifié cet acte de «vaine tentative» pour menacer la démocratie.

Vêtu d’un costume noir et avec un air de défi, Christmas Mafe a présenté à son entrée au tribunal son visage aux photographes et journalistes. Il est poursuivi pour acte de terrorisme, vol et incendie volontaire.