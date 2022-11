Mettre ses décorations de Noël en avance rend heureux

Vous avez déjà envie de sortir le sapin , les guirlandes lumineuses, la fausse neige, la couronne de l’Avent et les bonnets de Père Noël? Si les téléfilms de Noël sont déjà diffusés depuis le début du mois de novembre, pour certains, il n’est pas trop tôt pour commencer à décorer son intérieur .

Stimuler les sens

Des études révèlent pourquoi sortir ses décorations de Noël en avance est bénéfique pour le moral. Selon le psychanalyste britannique Steve McKeown, décorer son intérieur en prévision des fêtes de fin d’année créerait un sentiment de bonheur: «Dans un monde plein de stress et d’anxiété, les gens aiment s’associer à des choses qui les rendent heureux et les décorations de Noël évoquent ces émotions fortes de l’enfance», analyse-t-il.

En 2017, une psychologue américaine, Deborah Serani, allait dans le même sens: «Cela crée effectivement un changement neurologique qui peut produire du bonheur. Je pense que tout ce qui nous sort de notre quotidien normal stimule nos sens, surtout si c’est agréable. Les décorations de Noël font augmenter la dopamine, une hormone du bien-être», déclarait-elle au média «Today». Pour le «Journal of Environnemental Psychology», décorer sa maison pour Noël vous rendrait même plus sympathique auprès de vos voisins: «Cela aide pour communiquer son amitié et sa cohésion avec ses voisins.»