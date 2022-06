Le PLR veut revenir aux fondamentaux : «Mettre un frein à l’appel de la gauche pour plus de redistribution»

Réunis en assemblée à Andermatt (UR), les délégués du PLR Suisse ont également fait des revendications en matière de sécurité et de migration.

Avant d’ajouter, «nous, les bourgeois, devons assumer ensemble nos responsabilités pour le bien de tous les habitants de la Suisse et mettre résolument un frein à l’appel de la gauche pour plus de redistribution, plus de nivellement et plus d’État».