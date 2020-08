il y a 30min

Football

Meunier raconte la folie des fêtes au PSG

Le latéral belge, fraîchement recruté par le Borussia Dortmund, a halluciné devant la «démesure» des nuits parisiennes, dont il a profité.

de Sport-Center

Thomas Meunier vient de quitter le PSG, qu’il a rejoint en 2016. KEYSTONE

Thomas Meunier est réputé pour son franc-parler. Ce qui n’est pas toujours du goût des supporters parisiens. Interrogé par la RTFB (Radio-Télévision belge de la Communauté française), l’international belge est revenu sur sa vie à Paris, qu’il vient de quitter pour rejoindre le Borussia Dortmund de Lucien Favre. Et notamment les soirées organisées par ses coéquipiers.

«C’est incroyable, hallucine-t-il. À Bruges, pour un anniversaire, on payait un coup dans un bar et on jouait aux fléchettes jusqu’à 6 heures du matin, ou au billard. Ici, c’est la démesure. Ça ressemble au club: louer un palais, un bâtiment, faire une fête avec des centaines de personnes. Ce sont des vedettes. C’est là où tu vois que ce sont plus que des joueurs de football. Je trouve ça dingue.»

«Je n’ai pas pu participer à toutes les fêtes, malheureusement, mais toutes celles où je suis allé, je me suis toujours super bien amusé. C’est un peu m’as-tu-vu mais ça fait partie du truc» Thomas Meunier, ancien joueur du PSG

La latéral droit est bien placé pour parler de cette douce folie: il en a lui-même profité. «C’est super parce que ça créé une cohésion de groupe et tu as besoin de choses comme ça, assure-t-il.[…] J’apprécie ça. Je n’ai pas pu participer à toutes les fêtes, malheureusement, mais toutes celles où je suis allé, je me suis toujours super bien amusé. C’est un peu m’as-tu-vu mais ça fait partie du truc.»

Malgré tout, Meunier conserve un certain recul et reste conscient qu’il ne s’agit pas du meilleur exemple à donner pour les futures générations: «Les jeunes, qu’est-ce qu’ils veulent? Une belle voiture, une belle femme, Instagram, la visibilité, l’image, la reconnaissance, etc. Et ça, ce sont des trucs de footballeurs, ce n’est pas être joueur de football. Elle est là, la différence. Et ici, dans ce genre de situations, être footballeur c’est ça! C’est Paris: la démesure, les discothèques, les dîners, les fêtes d’anniversaire…»