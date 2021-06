Pays nordiques : Meurtre à bord du «Viking Sally»: accusé acquitté 34 ans plus tard

Faute de preuves, un tribunal finlandais a relaxé mercredi un ancien scout, soupçonné d’avoir tué en 1987 un étudiant sur un ferry en mer Baltique.

Lehtikuva/Roni Lehti via REUTERS

Le Danois Herman H. était jugé pour le meurtre d’un étudiant allemand, mort à bord d’un ferry reliant la Suède et la Finlande en 1987. Au moment des faits supposés, il était âgé de 18 ans.

Selon le tribunal de Turku, l’accusation a «échoué à prouver que l’accusé était la seule personne ayant eu l’opportunité et la possibilité de commettre les crimes», a indiqué la cour dans un communiqué.

Herman H., un scout âgé de 18 ans au moment des faits, plaidait non coupable du meurtre de Klaus Schelkle, 20 ans, et de la tentative de meurtre de sa petite amie Bettina Taxis, 22 ans, à l’aube du 28 juillet 1987 sur le «Viking Sally» reliant Stockholm et Turku, dans le sud-ouest de la Finlande.