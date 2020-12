Les faits s’étaient produits dans un immeuble situé non loin de la Plaine de Plainpalais.

L’homme prévenu dans le cadre du meurtre d’une jeune médecin , dans le quartier de Plainpalais en 2018, va être renvoyé en jugement. Au terme de son instruction, le procureur général Olivier Jornot a transmis son acte d’accusation v endredi , indique le Ministère public , ce mardi. Le 14 mars 2018, le corps sans vie d’une fem m e de 26 ans avait été retrouvé à son domicile , sis au boulevard Carl-Vogt. Dépêchée sur place, la police avait interpellé un suspect qui se trouvait dans les escaliers de l’immeuble. Il était en possession d’objets et de valeurs appartenant à la défunte.

L’enquête a permis d’établir que le prévenu, un Finlandais né en 1987, avait quitté son pays en octobre 2017 pour entreprendre un périple à travers l’Europe qui l’a conduit à Genève, où il est arrivé le 13 mars 2018. Il lui est reproché d’avoir séquestré la victime dans son appartement, de l’avoir battue, violée et tuée, avant de profaner son cadavre. Le Parquet a retenu les infractions d’assassinat, séquestration, viol av e c cruauté, contrainte, atte i nte à la paix des morts et vols.