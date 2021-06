Genève - Meurtre aux Minoteries: «Justice a été rendue»

«Nous sommes satisfaits. Justice a été rendue», a confié la famille du sexagénaire tabassé à mort par trois Roumains venus lui voler de l’argent, en 2018 (lire encadré). Vendredi, le Tribunal criminel a jugé coupable l’un des trois agresseurs accusés d’assassinat et de brigandage. Il a suivi le Ministère public et a rendu un verdict sans concession. Le jeune homme de 28 ans a été condamné à 16 ans de prison et 15 ans d’expulsion du territoire suisse.

Une mentalité basse

«Tuer pour s’approprier le bien de la victime est la preuve d’une mentalité particulièrement basse. Le déferlement de violence gratuite et l’acharnement inutile révèlent une absence particulière de scrupules», ont souligné les sept juges, qui ont admis la circonstance aggravante de l’assassinat. En outre, «le prévenu a participé du début à la fin et ne s’est nullement inquiété du sort de la victime, qu’il a laissée agonisante, voire morte. Il a ensuite quitté la Suisse et a repris le cours de sa vie, ce qui démontre le peu de cas qu’il fait de la vie d’autrui». Enfin, le Tribunal a mis en évidence le caractère futile et égoïste du mobile, qui a conduit à la mort d’un homme de 61 ans.