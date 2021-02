France : Meurtre dans un centre d’asile: il voulait éviter l’expulsion

L’homme qui a tué vendredi le responsable d’un centre pour migrants, à Pau, en France, était un réfugié débouté qui allait être renvoyé dans son pays.

En France depuis 2015, mais voué à une expulsion prochaine, l’assassin présumé d’un responsable de centre d’asile à Pau (sud-ouest), vendredi, «nourrissait des reproches» envers cette administration, et voulait éviter de retourner au Soudan en guerre, selon le parquet, qui a écarté «toute intention terroriste».

La garde à vue du Soudanais a été prolongée samedi matin au terme des premières 24 heures et il sera présenté dimanche à un juge d’instruction «en vue d’une mise en examen (inculpation, ndlr) et d’un placement en détention provisoire» pour assassinat, a déclaré la procureure de Pau, Cécile Gensac, en conférence de presse.

L’agresseur n’était «ni signalé ni fiché dans le cadre de la radicalisation violente, et les éléments recueillis permettent d’écarter toute intention terroriste», a souligné Cécile Gensac, confirmant des premières informations vendredi de source policière.

Il «nourrissait des reproches»

Le Soudanais ne bénéficiait plus depuis novembre 2020 d’autorisation de séjour à la suite de condamnations. Il a reconnu les faits et expliqué aux enquêteurs qu’il «nourrissait des reproches» à l’égard de la structure d’accueil de Pau, a ajouté la procureure. Il considérait «que sa situation n’a(vait) pas été correctement traitée».

Il était venu pour «obtenir de la structure et donc de la victime un papier (…) afin de permettre son maintien sur le territoire national» et éviter de retourner au Soudan, selon Cécile Gensac. Il était déjà venu «trois fois dans la semaine en cours» dans le centre, où il avait été pris en charge par le passé.

Treize plaies recensées

Très vite, des employés du centre ont entendu des cris, alerté la police, et ont découvert leur collègue gisant au sol. Ils ont maîtrisé l’agresseur «au niveau des bras», avec «beaucoup de courage», a insisté Cécile Gensac, et l’ont maintenu dans un bureau jusqu’à ce que la police l’interpelle, sans résistance.

«Moratoire sur l’immigration»

La victime de 46 ans, père de deux enfants et travailleur social expérimenté, qui était chef du pôle «asile» de la structure depuis six ans, est mort des suites de ses blessures environ une heure après les coups portés, a indiqué la procureure. L’agression de Pau a donné lieu à des appels, venus d’extrême droite et d’une partie de la droite, prônant notamment un «moratoire sur l’immigration» ou bien la «double peine» par l’expulsion immédiate d’un étranger condamné.