Berne : Meurtre de Frutigen (BE): l’auteur présumé meurt en prison

Condamné à 16 ans de prison pour incendie volontaire et le meurtre de sa compagne en février 2018, l’homme de 57 ans est problablement décédé d’un problème médical.

L’auteur présumé du meurtre de février 2018 à Frutigen (BE) est décédé dans la prison régionale de Thoune. Il avait été condamné il y a cinq semaines en première instance.

La police cantonale bernoise a confirmé mercredi soir une information du «Blick Online» . La cause du décès n’a pas encore pu être déterminée. Le Ministère public régional de l’Oberland suppose toutefois un problème médical.

Cet homme de 57 ans avait été condamné mi-octobre à seize ans de prison pour meurtre et incendie intentionnel. Pour le tribunal régional de Thoune, l’accusé a bel et bien tué son amie et ensuite mis le feu à l’appartement pour effacer les traces de son crime.